Migranti: 660 persone in hotspot dopo nuova ondata sbarchi

AGRIGENTO, 30 GIU - Tutti i 256 migranti sbarcati fra la notte e l'alba a Lampedusa, sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, fra poco giungeranno anche i 48 superstiti del naufragio avvenuto fra Lampedusa e Lampione. Con il loro arrivo in contrada Imbriacola, nella struttura si arriverà a 660 ospiti a fronte di una capienza massima prevista per 250 persone.

Nel centro di prima accoglienza sono in corso le procedure di identificazione di tutti i nuovi arrivati che vengono anche sottoposti a tampone rapido anti-Covid da parte dei sanitari.

Passaggi indispensabili coordinati dalla Polizia di Stato per poter pianificare - e la Prefettura di Agrigento è già al lavoro - i trasferimenti o verso la terraferma o sulle navi quarantena.

