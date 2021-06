Covid: revocate ultime due zone rosse, Sicilia tutta bianca

(ANSA) - PALERMO, 30 GIU - Sicilia da oggi tutta in "zona bianca". Revocate con effetto immediato dalla pubblicazione dell'ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, le ultime due "zone rosse": Santa Caterina Villarmosa, nel Nisseno, e Valguarnera Caropepe, in provincia di Enna. Per l'intera Isola, dunque, valgono le disposizioni previste per tutto il territorio nazionale. (ANSA).