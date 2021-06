Inaugurato pronto soccorso per tartarughe a Filicudi

(ANSA) - PALERMO, 29 GIU - Inaugurato il nuovo pronto soccorso per le tartarughe marine voluto dall'associazione "Filicudi Wildlife Conservation" diretto da Monica Blasi, buiologa romana che ormai da diversi anni si è trasferita nell'isola delle Eolie. E' stato realizzato nel borgo marinaro di Pecorini, a due passi dal mare. "Si occupa - spiega la presidente - del monitoraggio dello stato di salute dell'ecosistema marino e del soccorso degli esemplari in difficoltà". I nuovi locali sono stati realizzato grazie al sostegno di "Energy4Blue" che collabora anche nella promozione del turismo naturalistico e dell'educazione ambientale attraverso azioni concrete sul territorio. Per la dottoressa Blasi c'è stato subito lavoro per una tartaruga caretta caretta recuperata in difficoltà al largo dell'isola. C'è già stata la terza prova di rilascio per "Delia", che ancora galleggia come un palloncino a causa dell'enorme quantità di plastica che ha ingerito e che le occlude il tratto intestinale. "Ci vuole tempo e pazienza - dice - affinché tutto il materiale plastico venga espulso. La tartaruga comunque è in carne, reattiva e mangia tutti i giorni in vasca. Forza e coraggio! Ce la metteremo tutta!". (ANSA).