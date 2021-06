Vaccini: camper itineranti per aumentare somministrazioni

(ANSA) - PALERMO, 28 GIU - Nelle zone montane e di villeggiatura, lungo i percorsi della movida, oltre all'apertura di nuovi punti vaccinali viaggeranno camper itineranti dove sarà possibile effettuare la somministrazione dei vaccini.

L'iniziativa è della Presidenza della Regione siciliana con l'assessorato regionale per la Salute, il coordinamento delle strutture commissariali per l'emergenza Covid di Catania, Messina, Palermo, e la collaborazione delle aziende sanitarie e dei comuni.

Saranno allestiti banchetti infopoint con un medico cui compete l'attività informativa sulla tipologia di vaccino, tempi, modalità e un informatico che registrerà le prenotazioni. Nei comuni non turistici a bassa incidenza di vaccinazione, invece, saranno allestiti nuovi punti vaccinali e garantite le vaccinazioni domiciliari, con il contributo dei sindaci che forniranno gli elenchi delle persone allettate e impossibilitate a spostarsi. La struttura mobile sarà operativa fino a quando non si realizzeranno numeri sufficienti di inoculazioni, in vista del raggiungimento del target individuato. L'obiettivo è quello di immunizzare nei tre mesi estivi quante più persone per assicurare a settembre e ottobre una copertura dell'80% della popolazione. (ANSA).