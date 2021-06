Torture ai disabili: 3 arresti e un divieto di avvicinamento

(ANSA) - AGRIGENTO, 28 GIU - Quattro misure cautelari - tre in carcere e un divieto di avvicinamento - sono state firmate dal gip del tribunale di Agrigento ed eseguite la scorsa notte dai carabinieri del reparto Operativo della compagnia di Licata (Agrigento) in un'inchiesta su torture a disabili che già lo scorso gennaio fece scattare tre fermi mi e poi, ad aprile, l'arresto di due quattordicenni.

I carabinieri continuando ad indagare hanno estrapolato dagli smartphone nuovi video che hanno fatto emergere un episodio di violenza a carico di un'altra vittima. L'attività investigativa ha permesso inoltre di appurare che c'è stato un caso di intralcio all'amministrazione della giustizia: la ventisettenne - destinataria del divieto di avvicinamento, parente di uno degli arrestati, - ha offerto dai 50 ai 100 euro ad uno dei disabili vittima delle torture affinché ritrattasse quanto dichiarato, in fase di incidente probatorio, al giudice. (ANSA).