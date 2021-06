Tartaruga con amo in gola soccorsa nel nisseno

(ANSA) - PALERMO, 28 GIU - Una caretta-caretta con un amo infilzato nella gola è stata salvata dai volontari dell'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) a Gela, in provincia di Caltanissetta. L'animale è stato trovato nella spiaggia di Femmina Morta, dove la sezione gelese dell'Oipa cura anche una colonia felina. L'allarme alla Capitaneria di Porto ha fatto scattare la macchina del soccorso.

La tartaruga è stata trasferita all'Istituto zooprofilattico di Palermo per essere curata. Quando sarà guarita sarà rilasciata in mare aperto. (ANSA).