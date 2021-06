Per i 50 anni di Msf incontro con reading a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 28 GIU - Per i 50 anni di Medici Senza Frontiere. l'organizzazione umanitaria Premio Nobel per la pace, domani martedì 29 giugno, nell'atrio del Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti, in via Squarcialupo, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, il gruppo di volontari di Medici Senza Frontiere di Palermo, organizza l'incontro "Diamo una voce a "Le Ferite". Un reading dell'attore siciliano Vincenzo Pirrotta, accompagnato dal violino di Alberto Mineo, del racconto di Evelina Santangelo tratto dal libro "Le Ferite" (Einaudi). Durante l'incontro, oltre all'autrice, sarà presente anche Ester Russo, psicoterapeuta siciliana che racconterà le ferite psicologiche di cui si prende cura come operatrice umanitaria di Msf.

L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria (3425588521) e fino ad esaurimento posti disponibili. (ANSA).