Etna: intensa fontana lava da Sud-Est,nube cenere alta 10 km

(ANSA) - CATANIA, 28 GIU - Non si arresta l'attività parossistica sull'Etna. Una nuova fontana di lava è presente dal cratere di Sud-Est. La violenta fase esplosiva è accompagnata da due flussi lavici e da una nube eruttiva che, secondo stime dell'Ingv di Catania, ha già raggiunto 10 chilometri di altezza sopra il livello del mare e si disperde in direzione sud-est.

L'ampiezza del tremore vulcanico è su valori alti con andamento in crescita. E' stato emesso un bollettino di avviso per il volo (Vona) rosso, ma, al momento, l'aeroporto di Catania è operativo. (ANSA).