Incendi: rogo a sette auto nel Catanese, denunciato piromane

(ANSA) - CATANIA, 26 GIU - Carabinieri della stazione di Caltagirone hanno denunciato un 38enne romeno per incendio doloso e danneggiamento di sette autovetture nella notte dello scorso 20 giugno. A lui militari dell'Arma sono arrivati dalla visione delle registrazioni di video di impianti di sorveglianza in cui si vede un uomo appiccare ogni singolo rogo insistendo con un accendino sulle parti in plastica presenti nella parte anteriore delle autovetture, che provocava l'accensione delle fiamme che rapidamente poi si propagavano all'intero veicolo. Il 38enne era stato anche medicato in ospedale per una ustione. "E' possibile affermare - ha commentato il procuratore di Caltagirone, Giuseppe Verzera - che l'azione delittuosa, anche alla luce del contesto cronologico e territoriale in cui si è sviluppata, abbia avuto una matrice unitaria ed episodica" (ANSA).