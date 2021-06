Covid: a Palermo oggi città nessun positivo

(ANSA) - PALERMO, 26 GIU - A Palermo città oggi non c'è stato nessun nuovo positivo al Covid19. E' la prima volta che succede dall'inizio dei rilevamenti della pandemia. Gli unici 2 nuovi positivi nell'intera provincia sono uno a San Giuseppe Jato e l'altro a Bagheria. In tutti gli altri comuni della provincia nonostante i tamponi eseguiti nessuno è risultato contagiato. I dati disaggregati sono quelli elaborato dall'ufficio del commissario per l'emergenza rifiuti in provincia di Palermo. Tamponi refertati sono stati 922. (ANSA).