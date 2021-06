Trovati 4 racconti giovanili di Camilleri in archivio L'Ora

(ANSA) - PALERMO, 25 GIU - Quattro racconti giovanili di Andrea Camilleri, che rappresentano l'esordio dello scrittore siciliano, sono stati ritrovati nell'archivio del giornale L'Ora a suo tempo acquisito dalla biblioteca centrale della Regione siciliana. Le novelle, che raccontano storie di mari e di ritorni, furono pubblicate dal quotidiano palermitano nel 1949 quando Camilleri aveva 24 anni. Gli studiosi erano già sulle tracce dei testi che non erano stati più ripubblicati e venivano perciò considerati sparsi o perduti.

I quattro racconti saranno pubblicati a partire dal 26 giugno nella pagina Facebook "L'Ora. Edizione straordinaria", lo stesso titolo del libro curato da alcuni ex giornalisti del quotidiano che ha cessato le pubblicazioni nel 1992.

L'ultima delle quattro novelle sarà riproposta il 17 luglio, in occasione del secondo anniversario della scomparsa dello scrittore. (ANSA).