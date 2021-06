Premi: Dudi di Palermo 'Libreria dei ragazzi 2021'

(ANSA) - PALERMO, 25 GIU - La libreria per ragazzi 'Dudi' di Palermo si è aggiudicata per il 2021 il premio nazionale "Gianna e Roberto Denti", promosso da Aie (Associazione italiana editori) e Andersen, la rivista e il premio dei libri per ragazzi.

"Siamo felici e orgogliose di avere ricevuto un premio così importante che arriva dopo 8 lunghi anni di lavoro appassionato dentro e fuori la libreria - dice la fondatrice Maria Romana Tetamo -. Dedichiamo questo premio prima di tutto ai bambini e alle bambine che ogni giorno varcano la soglia di Dudi. Questo premio arriva in un momento che ci ha costrette a reinventarci.

Non ci siamo mai fermate cercando di lavorare per raggiungere tutti, non soltanto con i nostri libri attraverso le consegne a domicilio, ma offrendo anche occasioni di formazione e incontri on line". (ANSA).