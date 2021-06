Migranti:Orlando,Sea Eye 4 ferma a Palermo, in mare si muore

(ANSA) - PALERMO, 25 GIU - "Al Porto di Palermo la nave 'Sea Eye 4' è bloccata da un fermo amministrativo per verifiche e controlli che durano da settimane e settimane. E mentre lungaggini burocratiche fermano questa nave nel porto di Palermo, come altre navi in altri porti italiani, centinaia di persone muoiono nel Mediterraneo: quello che sta accadendo oggi in questo mare pesa sulla coscienza degli Stati europei. Si sta consumando un genocidio". Lo ha detto in un videomessaggio Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, che ieri sera ha visitato la nave Sea Eye 4, con Mike Schubert, sindaco di Potsdam, e Michelle Rubirola, vicesindaco Marsiglia. "Sarà difficile spiegare ai nostri nipoti che noi non sapevamo quello che stava accadendo e che bisognava sbrigare delle pratiche burocratiche - aggiunge Orlando -. Noi abbiamo grande rispetto per le 'pratiche burocratiche ma a coloro che ne sono responsabili diciamo: 'sappiate che sulla vostra coscienza c'è il fatto che una nave che potrebbe salvare vite umane è bloccata'". "Mentre noi ci attardiamo a discutere come sia possibile evitare il fermo amministrativo, centinaia di esseri umani come noi muoiono nel Mediterraneo. Passatevi una mano sulla vostra coscienza". Fino a domani è in corso a Palermo, nel Loggiato San Bartolomeo, 'From the Sea to the City' una conferenza internazionale che vede protagoniste le città di Palermo e di Potsdam in Germania, da sempre in prima linea nella difesa dei diritti di migranti e rifugiati. 'From the Sea to the City' è anche il nome del Consorzio, nato nel giugno 2020 in occasione della giornata mondiale del Rifugiato, un network di organizzazioni tutte provenienti dalla società civile che da anni operano in prima linea e si battono per i diritti dei migranti. (ANSA).