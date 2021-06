Carabinieri picchiati in centro a Palermo, due arresti

(ANSA) - PALERMO, 25 GIU - Tre carabinieri ieri pomeriggio in via Magliocco, nel centro di Palermo durante un controllo antidroga, sono stati accerchiati e picchiati da un gruppo di giovani. I militari avevano fermato un giovane di 19 anni che anziché dare i documenti è andato in escandescenza. Un'altra persona di 28 anni è intervenuta nell'aggressione. Di lì a poco i tre carabinieri sono stati sono accerchiati da altri giovani e picchiati. Nella zona sono arrivati diversi carabinieri e poliziotti che hanno fermato il giovane di 19 anni che aveva cercato di nascondersi in una stradina vicina. E' stato bloccato poco dopo insieme al 28 enne. I due sono stati arrestati con l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Gli indagati su disposizione del pm, si trovano ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida che si terrà con il rito direttissimo. I carabinieri hanno avuto prescritta una prognosi di 10 giorni. Sono in corso le indagini grazie ai sistemi di videosorveglianza per risalire agli altri giovani che hanno preso parte all'aggressione. (ANSA).