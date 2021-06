Girgenti Acque: Miccichè, mai stato a Cardiff

(ANSA) - PALERMO, 24 GIU - "Andate a Cardiff? Siccome non ci sono mai andato, nonostante si dica il contrario, volevo sapere se avete intenzione di fare un collegamento". Così Gianfranco Micciché presidente dell'Ars, intervenendo in una conferenza stampa a Palazzo dei Normanni sulla presentazione del volo di Noewhere Flight di AlbaStar Airlines Che decollerà da Trapani Birgi il 17 luglio.

Il presidente dell'Ars è indagato per finanziamento illecito della campagna elettorale del 2017. Secondo i magistrati che hanno emesso il fermo dell'ex patron di Girgenti Acque Marco Campione e altre sette persone, il 3 giugno di quattro anni fa Micciché avrebbe assistito alla finale di Champions tra la Juventus e il Real Madrid che si svolse a Cardiff, grazie ai biglietti in tribuna che sarebbero stati regalati proprio da Campione. (ANSA).