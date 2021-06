Droga: sequestrati 4,5 kg marijuana nel Catanese, un arresto

(ANSA) - BELPASSO, 24 GIU - Più di quattro chili e mezzo di marijuana sono stati sequestrati in una abitazione della frazione Piano Tavola di Belpasso (Catania) dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò e dello Squadrone Eliportato 'Cacciatori di Sicilia, che hanno arrestato un 35enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari hanno prima trovato in bagno quattro involucri con una ventina di grammi di marijuana e nel sottoscala una scatola di cartone piena di profumatori alla fragola usati per neutralizzare l'odore della droga e sfuggire ai controlli dei cani delle forze dell'ordine. (ANSA).