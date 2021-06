Musica: omaggio Milici a Morricone apre Spasimo 2021

(ANSA) - PALERMO, 23 GIU - Al via la stagione concertistica Spasimo 2021 - Musiche di una nuova alba con l'anteprima dedicata al Maestro Ennio Morricone. In scena il 25 e 26 giugno, con doppio set, ore 20.00 e 22.00 al Real Teatro Santa Cecilia, "Giuseppe Milici Ennio omaggia Morricone - Musiche da Oscar". Un bel modo per celebrare la seconda edizione della rassegna che vede come capofila la Fondazione the Brass Group. Un concerto con le musiche dedicate ai premi Oscar e che vede sul palco l'Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Antonino Pedone, autore anche degli arrangiamenti, Giuseppe Milici solista e Lucy Garsia vocalist ospite.

Spasimo 2021, il grande evento cittadino di ritorno dopo il lockdown, darà una full immersion di suoni e musiche, un evento che aggrega le Istituzioni culturali-musicali della città, in un luogo di rara bellezza e fascino storico, nle rispetto delle normative anti Covid. Un evento che aggrega le eccellenze siciliane di produzione ed organizzazione musicale quali la Fondazione the Brass Group, la Fondazione Teatro Massimo di Palermo, la Fondazione Orchestra Sinfonica Sicilia, il Conservatorio Alessandro Scarlatti e l'Associazione Siciliana Amici della Musica. (ANSA).