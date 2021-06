Archeologia: recuperate tre anfore nel mare di Filcudi

(ANSA) - PALERMO, 23 GIU - Tre anfore integre, di cui due più piccole di tipologia MSG 2 del III secolo a.C. ed una di maggiori dimensioni di tipologia greco-italica del II secolo a.C. oltre ad alcuni frammenti di un'anfora di provenienza tunisina, sono stati recuperati ieri nel mare antistante l'isola di Filicudi, nelle Eolie.

Le anfore sono state rintracciate durante le operazioni di controllo effettuate dalla Soprintendenza del Mare, alla presenza della Soprintendente Valeria Li Vigni, di Pietro Selvaggio del Nucleo subacqueo e dell'ispettore onorario, Salvino Antioco. Il recupero è stato possibile grazie alla collaborazione offerta dall'armatore del catamarano Kaskazi Four e dall'associazione "Attiva Stromboli". Le anfore sono state consegnate al Museo di Filicudi. "Siamo stati tempestivi - dice la Soprintendente del Mare, Valeria Li Vigni - in un'operazione di monitoraggio e recupero che ha salvaguardato alla pubblica fruizione i beni, che da oggi saranno visibili al museo Bernabò Brea, nella sezione distaccata di Filicudi. Un'operazione che ci riempie di gioia e ci motiva giornalmente nell'attività di vigilanza, recupero e tutela dei beni custoditi in fondo al mare".

"Il mare delle Eolie - sottolinea l'assessore dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Alberto Samonà - si rivela ricco di reperti che testimoniano la vitalità dei traffici commerciali che hanno animato il mare della Sicilia nel passato. Ancora una volta la collaborazione tra le associazioni e la Soprintendenza del Mare si è rivelata preziosa consentendoci di recuperare e proteggere un prezioso patrimonio che rimane nella sua sede di ritrovamento nel senso di una continuità di lettura". (ANSA).