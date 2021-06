Teatro: in diretta streaming sogni e drammi dei migranti

(ANSA) - PALERMO, 21 GIU - Il dramma dei migranti, gli orrori delle torture, le morti in mare. C'è tutto questo in una rappresentazione teatrale che il 24 giugno metterà in scena in diretta streaming la Shakespeare Theatre Academy nell'ambito del progetto "Incontro-Verso, resilienza artistica". Con la direzione artistica di Tony Colapinto dieci attori ripercorreranno le tappe e le sofferenze umane di tanti disperati che inseguono il sogno di un'esistenza migliore.

La piece è il frutto di testimonianze e incontri con superstiti di naufragi, giornalisti impegnati a raccontare i fatti nascosti tra le pieghe della cronaca, soccorritori, volontari.

"Questo lavoro di ricerca, dicono gli attori, è stato coinvolgete fino alle lacrime. Ha provocato molto dolore vedere le ferite, soprattutto quelle cosiddette invisibili, legate ai traumi del viaggio, agli abusi nei centri di detenzione in Libia, alle violenze perpetrate dai trafficanti durante tutta la rotta, al distacco forzato dai paesi di origine e dalle famiglie".

"Il nostro punto fermo - aggiunge Tony Colapinto - è il teatro come partecipazione politica e presa di posizione. Spesso la denuncia sociale è vista come inutile e dannosa, ma non si può non aspirare a un mondo migliore".

La performance si terrà in live streaming alle 20:30 del 24 giugno sulla pagina Facebook ufficiale della Shakespeare Theatre Academy.

Il progetto si avvale del sostegno del Ministero dei Beni culturali e della Siae nell'ambito del programma "Per chi Crea", patrocinato dal Consiglio d'Europa di Strasburgo, dell'Assemblea regionale siciliana e dei Comuni di Palermo e di Lampedusa. Lo spettacolo sarà presentato ancora nei più importanti Theatre Festival d'Europa. (ANSA).