Orto Botanico, dal 1 luglio al 31 agosto illuminato di sera

(ANSA) - PALERMO, 21 GIU - I giovani artisti dell'hi-tech di Odd Agency, tornano a illuminare Palermo con Anima Mundi, percorso interattivo presentato per la prima volta in città tra i viali dell'Orto Botanico (via Lincoln,2). Per due mesi, dall'1 luglio al 31 agosto, ci si potrà immergere nell'istallazione multimediale interattiva : un percorso notturno, dalle 21 alle 24, ideato esclusivamente per il giardino botanico, Il percorso è lungo circa 700 metri e ha una durata di 45/60 minuti circa. "Questa iniziativa permette di guardare l'Orto botanico sotto altre luci - dice Paolo Inglese, direttore del Sistema Museale di Ateneo SiMUA - permette di vivere il giardino botanico e i suoi sentieri la sera, in un momento in cui la vita dell'Orto riposa. All'Orto abbiamo portato tante iniziative negli anni, dal teatro alle mostre, alla musica, abbiamo certamente ospitato ogni tipo di attività culturale e artistica. Il visual mapping è una forma nuova di intrattenimento e stavolta non si confronta con pareti morte di monumenti, ma con esseri vivi, le piante. Monitoriamo inoltre l'inquinamento luminoso e acustico dell'avifauna dell'Orto grazie a particolari registratori indipendenti posizionati lungo i sentieri, sarà il primo step verso un miglioramento dell'integrazione tra gli eventi culturali e la natura dell'Orto",

(ANSA).