Incidenti stradali: scontro tra tre auto, un ragazzo ferito

(ANSA) - CATANIA, 20 GIU - Cinque persone coinvolte tra di cui un ragazzo che ha riportato una frattura ad una gamba in uno scontro tra due Lancia Y ed una Jeep Compass avvenuto la notte scorsa presso lo svincolo di Scalilli, sulla strada occidentale Etnea. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Adrano del comando provinciale di Catania Un donna, che era in una delle autovetture coinvolte, è stata ritrovata qualche chilometro più avanti dall'incidente sulla stessa strada statale, in evidente stato confusionale, accanto ad un'autovettura parcheggiata. Sono intervenute tre ambulanze con personale sanitario del servizio 118 e i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. (ANSA).