Incendi: rogo spento da carabinieri e residenti a Ustica

(ANSA) - USTICA, 20 GIU - Un incendio è divampato in contrada Arso a Ustica (Pa). Le. fiamme hanno distrutto un giardino e una costruzione in legno. I carabinieri e i residenti con alcune bacinelle e alcuni e irrigatori da giardino hanno cercato di spegnere le fiamme. Tanta paura anche per alcune abitazioni che si trovavano nei pressi. "Ci apprestiamo a trascorrere un'estate senza vigili del fuoco - dicono i residenti - e siamo preoccupati. Non possiamo aspettare i pompieri che arrivano da Palermo. Attendiamo un provvedimento urgente". (ANSA).