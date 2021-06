Vulcani: a Stromboli trabocco lavico

(ANSA) - STROMBOLI, 17 GIU - Trabocco lavico dallo Stromboli dove l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio Etneo, ha registrato in serata una variazione dei parametri monitorati.

In particolare si osserva un'anomalia termica dalle telecamere di sorveglianza nello specifico un trabocco lavico che si riversa in mare. Anche ieri ci sono state esplosioni in contemporanea tra lo Stromboli e l'Etna. Domani a Stromboli la Protezione civile ha organizzato una esercitazione anti-tsunami (ANSA).