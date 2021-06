Musica: La Pelle Nuova, cd dedicato a Ignazio Buttitta

(ANSA) - PALERMO, 17 GIU - La Fondazione Ignazio Buttitta ha pubblicato il Cd La Pelle Nuova (2021), quinta delle produzioni discografiche dedicate al poeta bagherese, tutte curate da Emanuele Buttitta.

Moltissimi i cantanti e i musicisti che nell'ultimo mezzo secolo hanno interpretato i testi di Ignazio Buttitta: tra questi Bobo Santo Otera, fondatore, cantante e performer della Taberna Mylaensis, che negli ultimi due anni ha dedicato gran parte della sua attività all'approfondimento delle poesie di impegno civile e di alcune liriche d'amore meno eseguite in passato ma non per questo di minor valore. Otera, con la collaborazione di Gabriele Ferrarese, ha composto melodie nuove poiché "È necessario raccontare, cioè ordinare: un cuntu imprevisto e sorprendente, di quella vita mia che ancora si dipana: amicizia, musica, politica; il primo incontro con Ignazio: cercare la musica dentro i suoi versi, cantarlo", come lui stesso afferma nell'introduzione del Cd Quindici le tracce contenute dalle più celebri "Lingua e dialetto" e "Non mi lasciare2 solo, alle meno conosciute "Tu non ci sei" e "Da stasera a domani", attraverso le quali, dice Emanuele Buttitta "Bobo, cantando in italiano, ha valorizzato pure la dimensione lirica dell'Opera: poesie mai note e anche da me dimenticate; gli ha fatto una pelle nuova." Alcuni brani sono stati presentati in anteprima in occasione della edizione 2021 del Festival Fino al cuore della rivolta organizzato da Archivi della Resistenza - Circolo Edoardo Bassignani di Fosdinovo.

Il Cd è realizzato con il contributo del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana e del Ministero della Cultura, Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali. (ANSA).