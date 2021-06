Fotografia: "Vivi pagliaccio",vita circensi durante lockdown

(ANSA) - PALERMO, 17 GIU - Continua Al Fresco giardino e bistrot (vicolo Brugnò 1 a Palermo) la rassegna fotografica curata, da Salvo Gravano, "Gira, foto e firria".

Dopo aver debuttato con "La città congelata" del giornalista Giovanni Franco, il programma prosegue dal 19 giugno con "Vivi pagliaccio" del fotografo Igor Petyx. L'inaugurazione è prevista per le ore 18 all'interno del giardino.

"Un altro sguardo sul presente e sulle conseguenze della pandemia trova spazio Al Fresco giardino e bistrot. Al centro del lavoro di Petyx, infatti, c'è una domanda: Mentre durante il lockdown eravamo tutti a casa a sentire la mancanza degli spettacoli dal vivo, cosa facevano gli artisti?", spiega Gravano Da qui parte la ricerca del reporter palermitano, che ha incontrato e fotografato un gruppo di artisti nei vari aspetti della loro esistenza al di fuori del palcoscenico.

La mostra racconta la vita condotta dai circensi che, provenendo da diversi "tendoni", durante le restrizioni per l'emergenza Covid si sono riuniti e hanno convissuto nel tentativo di superare questo periodo difficile tutti insieme, ritrovandosi a svolgere anche altri lavori come quello del "rider", ormai molto noto, per sostentarsi.

L'esposizione di Igor Petyx sarà visitabile durante gli orari di apertura del bistrot (nuovi orari estivi, da mercoledì a domenica, dalle 16.30 a mezzanotte) fino al 7 luglio 2021.

