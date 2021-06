Cinema: troupe italo-americana gira una serie sulla Sicilia

(ANSA) - ENNA, 16 GIU - Una troupe italo-americana, con a capo il regista e produttore Mike Allen e il marsalese Francesco Torre, attore, regista e produttore, da 24 giorni batte in lungo e largo la Sicilia per realizzare "Mike Loves Sicily", un travel show che racconta l'Isola. Prodotto dalla americana "Lost Pilot Films", in collaborazione con la Società Melqart (Trapani) e l'associazione Eromeo di Marsala, scritto diretto e interpretato da Francesco Torre e Mike Allen, Mike Loves Sicily racconta l'amore, che accomuna gli ideatori del progetto, verso la Sicilia, terra alla quale sono legati indissolubilmente.

Allen, che lavora come montatore per la tv americana in grandi eventi sportivi, tra i quali Wimbledon e il Roland Garros, è figlio di una donna di Cerda. Nel 2019, in Sicilia ha scritto e diretto il film "The Lasting Season", prodotto da "Lost Pilot Films", che racconta la storia di Angelo (Matt Wayne) un ragazzo iItalo-americano, direttore del suono per la tv Usa, che viste le sue origini siciliane decide di intraprendere un viaggio per l'Isola, guidato da Paolo (Francesco Torre), un giovane artista locale, con il desiderio di lasciare il suo paese.

Mike Loves Sicily, 10 episodi di 30 minuti ciascuno, sarà una vera e propria guida al turista, in versione video, sulla Sicilia. (ANSA).