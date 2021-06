Cinema: al Cervantes di Palermo rassegna film iberoamericani

(ANSA) - PALERMO, 16 GIU - Torna in presenza all'Instituto Cervantes di Palermo, dopo la pausa dello scorso autonno, la II edizione di "Scoprir": dal 21 al 25 giugno, in anteprima in Italia. Ingresso livero con prenotazione. Due le proiezioni al giorno, alle 11 e alle 17, nella chiesa sconsacrata di Santa Eulalia dei Catalani, in via Argenteria, 33.

"Scoprir - sottolinea Beatriz Hernanz, direttrice l'Instituto Cervantes di Palermo - è, nel panorama italiano, una mostra del cinema iberoamericano completa e ricca di novità".

Organizzata in collaborazione con le Ambasciate in Italia di Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Panama, Perú, Repubblica Dominicana, Uruguay e il supporto dell'Istituto Italolatinoamericano e di TurEspaña, la mostra presenta 11 opere in lingua originale con sottotitoli in Italiano, in rappresentanza di altrettanti paesi.

Si comincia il 21 giugno con "Martín & Margot", del regista guatemalteco Chris Kummerfeldt Quiroa, e "Jaulas" dello spagnolo Nicolás Pacheco.

Il 22 giugno è la volta del cinema peruviano con "Mataindios", regia Óscar Sánchez e Robert Julca, e di quello cileno con il thriller politico "Araña" (Spider) diretto dal cileno Andrés Wood.

Seguono, il 23, la coproduzione Honduras/Usa "Un lugar en el Caribe" di Juan Carlos Fanconi, e "La promesa", del messicano Óscar Blancarte. il 24 giugno è in programma "Killa" dell'ecuadoriano Alberto Muenala Pineda, e "Todos cambiamos" di Arturo Montenegro, coproduzione Panama/Tailandia.

La giornata conclusiva, il 25 giugno, prevede tre proiezioni: "Colours" del regista e sceneggiatore Luis Cepeda (ore 11), "The Birders" (ore 15) del regista statunitense Gregg Bleakney, un documentario in stile road movie girato nelle praterie del Orinoquia in Colombia (con Diego Calderón e Keith Ladzinski, fotografo di National Geographic) che mostra volatili e specie rare, e "Las toninas van al Este", film scritto, diretto e interpretato dagli uruguayani Verónica Perrota e Gonzalo Delgado. (ANSA).