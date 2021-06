Vaccini: figlia Che Guevara visita hub Palermo

(ANSA) - PALERMO, 14 GIU - Aleida Guevara all'hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo. La figlia di Ernesto Che Guevara ha espresso il desiderio di visitare l'hub provinciale di Palermo, alla Fiera del Mediterraneo. In Italia per un ciclo di conferenze, organizzate dall'Associazione nazionale di amicizia Italia-Cuba (Anaic), Aleida Guevara, pediatra all'ospedale dell'Avana, ha fatto tappa a Palermo.

Oggi pomeriggio, nel giorno del compleanno di suo padre, nonché del conferimento della cittadinanza onoraria da parte del Comune di Palermo, Aleida Guevara ha visitato l'hub della Fiera insieme alla figlia Celia, anche lei medico. Ad accompagnarle, il commissario all'emergenza Covid della Città metropolitana di Palermo e il direttore generale dell'assessorato della Salute della Regione Siciliana Mario La Rocca. Sono stati loro mostrati il padiglione 20 (centro vaccinale), e il padiglione 16 (quartier generale amministrativo).

Aleida Guevara si è anche fermata a parlare con i giovani medici della struttura, raccontando le sue esperienze in Nicaragua e in Angola. "Un centro bellissimo ma soprattutto ben organizzato. E dove c'è organizzazione c'è senz'altro efficienza", ha detto lasciando la Fiera del Mediterraneo.

(ANSA).