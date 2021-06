Mostre: le foto 'azzurre' di Angela Galante tra cielo e mare

(ANSA) - PALERMO, 14 GIU - Uno stormo di uccelli in volo sullo sfondo del cielo azzurro, un'altalena vuota sulla spiaggia deserta, un uomo solo sui massi frangiflutti del porto che sembra sospeso tra terra e mare. Sono alcuni degli scatti, 20 in tutto, della mostra fotografica di Angela Galante, che sarà inaugurata sabato 18 giugno alle ore 19:00 nei locali della compagnia della Vela di Sferracavallo a Palermo.

Angela Galante, sportiva dalla personalità eclettica, ha sempre avuto interesse e curiosità per le Arti Visive ed in particolare per la Fotografia. Da qualche anno si dedica con costanza e passione a "fermare immagini" durante i suoi viaggi o nel luogo dove abita, vicino al mare di Mondello. Quella della fotografia è per lei una passione che sente come una intima necessità per "raccontare" il mondo che la circonda. Pur non disdegnando un uso sapiente del bianco e nero, questa sua prima esposizione ha come protagonista "l'azzurro" di cielo e mare. L'ingresso alla Mostra sarà consentito esclusivamente ai soci della Compagnia della Vela dal venerdì alla domenica. Da lunedì 21 fino a venerdì 25 giugno potrà essere visitata anche dai non soci dalle 10.00 alle 18.00. L'esposizione è curata da Print and Go Palermo. (ANSA).