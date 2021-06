Letteratura:Taobuk,incontra il teatro in Parole alla ribalta

(ANSA) - TAORMINA, 14 GIU - Esplorare le infinite possibilità di contaminazione fra la parola scritta e la parola portata in scena, quindi fra letteratura e teatro, una correlazione stretta e ineludibile, che sarà al centro di 'Parole alla ribalta', un percorso speciale promosso dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia e da questa sviluppato in sinergia e nell'ambito di Taobuk-Taormina Book Festival.

Dal 18 al 21 giugno si svolgerà un ciclo di reading, dibattiti, spettacoli e performance teatrali in linea con il tema generale di Taobuk 2021, 'Metamorfosi. Tutto muta'. Attori come Donatella Finocchiaro, Moni Ovadia, Daniela Poggi ed Edoardo Siravo interpreteranno testi emblematici di Ovidio e Kafka, Bulgakov e Capuana e subito dopo ne approfondiranno i contenuti in articolate conversazioni con rinomati esperti di teatro e regia.

"Parole alla ribalta" proporrà inoltre, in anteprima, un inedito omaggio a Leonardo Sciascia nel centenario della nascita.

Si consolida così la collaborazione che lega Ia Fondazione Taormina Arte Sicilia all'Associazione Taormina Book Festival, che ha dato e darà vita ad interessanti iniziative, non solo nei giorni del festival.

La direzione artistica di "Parole alla ribalta" è della stessa Antonella Ferrara. La rassegna è a cura della giornalista e critico teatrale Caterina Andò.

""Il ciclo 'Parole alla ribalta' - sottolinea Bernardo Campo, commissario straordinario di TaoArte - si pone in particolare in prosecuzione della sezione dedicata nella scorsa edizione al tema delle connessioni tra letteratura e cinema quale ulteriore approfondimento per riflettere intorno alle relazioni ed agli intrecci tra recitazione teatrale e testi letterari, la cui scrittura o riscrittura scenica interpreta le umane vicende.

Nella considerazione che i settori del cinema, del teatro, della musica, della danza e delle arti figurative in genere sono asset di interesse nevralgico, ai quali la Fondazione impronta le proprie attività istituzionali". (ANSA).