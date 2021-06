Imprese: Fiasconaro, produrre in Sicilia uva sultanina

(ANSA) - PALERMO, 14 GIU - Produrre in Sicilia l'uva sultanina per farcire i panettoni e i canditi per le cassate: è la mission della famiglia Fiasconaro "che sta riprendendo il cammino verso il mercato internazionale a partire dalle produzioni del territorio. A volte abbiamo difficoltà a trovare le componenti dei nostri prodotti e così stiamo sperimentando di investire su impianti di produzione di materie prime locali che utilizziamo, con i nostri 11 laboratori sparsi nell'isola, come a Mazzarrone, nel catanese, per l'uva sultanina, o a Gagliano Castelferrato, nell'ennese, per la frutta candita", ha detto l'imprenditore Nicola Fiasconaro durante la conferemza stampa a Palazzo d'Orleans per l'annuncio della riapertura in presenza del desk dell'Ice nella sede dell'assessorato alle Attività produttive. (ANSA).