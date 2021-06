A Palermo primo Kultur Ensemble franco-tedesco al mondo

(ANSA) - PALERMO, 14 GIU - Si chiama "Atelier Ponormos-La bottega' la prima residenza di produzione e creazione artistica al mondo del Kultur Ensemble, Istituto franco-tedesco, previsto dal trattato di Aquisgrana, inaugurato nel pomeriggio a Palermo con l'obiettivo di attrarre e sostenere una nuova generazione di artisti europei.

La residenza è stata inaugurata alla presenza di Michelle Muntefering, ministra aggiunta per la politica culturale internazionale presso il ministero degli Affari esteri del governo federale di Germania, del sottosegretario agli Affari esteri Benedetto Della Vedova, Jean-Baptiste Lemoyene, segretario di Stato per il turismo, i francesi all'estero e la Francofonia, il sindaco Leoluca Orlando.

L'Atelier si trova nella Bottega 1 nei Cantieri culturali alla Zisa, esempio di archeologia industriale trasformata in una cittadella della cultura: e diventa simbolo di coesione, collaborazione, sinergia tra l'Insitut francais e il Goethe Institut Palermo - e le ambasciate di Germani e Francia in Italia - già presenti nei Cantieri con proprie sedi, che oggi varano un progetto unico. Sei gli artisti che daranno vita al progetto di residenza nel biennio 2021-2022: il primo duo di artisti, che inaugurerà il programma a settembre, è composto da Juliette Minchin e Caner Teker. L'Atelier Panormos ospiterà tre volte all'anno artisti francesi e tedeschi per residenze di tre mesi: non soltanto occasione di produzione, ma stimolo alla creazione di legami con i molti volti della cultura locale. Gli artisti saranno invitati a partecipare alla vita culturale della città attraverso festival ed eventi locali, a collaborare con le scuole d'arte, accademie e istituzioni. L'Atelier sarà interamente ristrutturato in vista delle prime residenze artistiche, che si terranno dopo l'estate. Durante la loro permanenza a Palermo gli artisti soggiorneranno a Palazzo Butera, uno dei luoghi d'eccezione della città e sede della prestigiosa collezione di arte contemporanea di Francesca e Massimo Valsecchi. (ANSA).