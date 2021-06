Sindaco,stop vendita bevande in bottiglia a Palermo di notte

(ANSA) - PALERMO, 11 GIU - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha emanato oggi una ordinanza - valida sull'intero territorio comunale da domani e fino al 31 giugno con la quale dispone il divieto assoluto, dalle ore 21.00 alle ore 7:00 dell'indomani, di somministrare e vendere bevande di qualsiasi natura in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale, anche dispensate dai distributori automatici. La somministrazione deve avvenire in bicchieri. Sono inoltre vietate bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale.

E' invece consentita la somministrazione e la consumazione di bevande in contenitori di vetro o altro materiale purchè avvenga all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio La violazione di queste disposizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro.

L'ordinanza è collegata alla aggressione nei confronti di alcuni poliziotti, uno dei quali ferito alla testa con un colpo di bottiglia, avvenuta dieci giorni fa in Piazza Magione, uno dei luoghi della movida palermitana, che ha portato alla denuncia di quattro giovani. (ANSA).