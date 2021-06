Libri: "Berlingaccio", novelle e racconti e altre... bubbole

(ANSA) - PALERMO, 10 GIU - Una "completa" Rosa dei venti ridisegnata secondo il diffusissimo e erroneo ordine Nord-Sud-Est-Ovest e una pagina vergata dalla folle mano dell'autore con 24 segni grafici inventati sono, assieme alla barocca copertina (un quadro di Chamberlain trasformato in un calambour visivo), l'emblema del nuovo libro del giornalista Pippo Montedoro. Si intitola Berlingaccio ed è pubblicato dall'associazione per la promozione dell'editoria "il Rabdomante" di Capo d'Orlando di AnnaMaria Zingales e Antonio Limoncelli.

"Oltre 150 pagine, spesso umoristiche anche quando narrano di angosce, dedicate alla menzogna, alla fandonia che - a volte inficiata di realtà - dalla rivoluzione industriale in poi ha caratterizzato le vite del cosiddetto mondo occidentale. Novelle e racconti e altre... bubbole ove è difficile riconoscere queste e separarle dal ricordo vero e non romanzato (fra i capitoli-argomento, @narcord, altri mondi, lo sforzo del destino...)", afferma l'autore ex redattore del giornale L'Ora.

Il relatore dalla presentazione che si terrà venerdì 11, dalle ore 19, negli spazi aperti del circolo Tavola Tonda ai cantieri culturali alla Zisa sarà Alfonso Geraci, che afferma: "Confrontandolo con questo neonato Berlingaccio, il precedente libro di Montedoro, cioè quel Vite in pericolo che ha riscosso un lusinghiero successo di vendita e che ho avuto il piacere di presentare a suo tempo, beh... sembra scritto da una persona sana di mente".

Berlingaccio è il giovedì di Carnevale; da questo antico sostantivo negli anni è stato coniato il verbo berlingare (titolo dell'ultima novella) del quale i dizionari danno una definizione indiscutibile: ciarlare dopo aver abbondantemente libato; dir baggianate, bugie magari miste a realtà.

Il libro contiene anche due QR codes. Con uno di questi è possibile ascoltare un originale radiofonico, La macchia. Il piccolo spettacolo preparato per la presentazione ha il supporto di Nino Pintus e Franco La Barbera. (ANSA).