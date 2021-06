ANSA-IL-PUNTO/In Sicilia vaccinato 21,8% popolazione

(ANSA) - PALERMO, 10 GIU - Sono 284 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 13.803 tamponi processati, con una incidenza che rimane al 2,1%. La Regione è, anche oggi, al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri . Le vittime sono state 3. La fondazione Gimbe evidenzia che nella regione nella settimana migliorano i dati dei casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (sono 158, il 24,5% in meno) e risultano in diminuzione i nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid. La percentuale di popolazione con ciclo completo di vaccinazione è pari al 21,8% a cui aggiungere un ulteriore 19% solo con prima dose. Da domani arrivano due nuove forniture di vaccini anti-Covid, per un totale di 27.900 dosi. Gli speciali furgoni di Sda consegneranno nelle farmacie ospedaliere 15.000 fiale del tipo Moderna, destinate a Palermo, e 12.900 Jannsen di Johnson & Johnson così suddivise nei centri dell'Isola: 500 a Enna, 3.200 Palermo, 1.100 Erice, 2.800 Giarre, 1.600 Milazzo, 1.000 Siracusa, 800 Ragusa, 1.100 Agrigento, 800 Caltanissetta. E domani alle 8.30, parte la vaccinazione nella sede del mercato Campagna Amica di Marsala, in via Lungomare Mediterraneo. Si tratta della prima, importante, tappa dell'iniziativa di Coldiretti che nei prossimi giorni sarà avviata anche al mercato Campagna Amica di Trapani in via Libica e in tutte le province grazie alla convenzione firmata con l'assessorato alla Sanità per la vaccinazione nei luoghi di lavoro. L'Asp siracusana ha ridotto i posti letto nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Umberto I, da 16 a 8, e chiude due covid center degli ospedali Trigona di Noto e Muscatello di Augusta. Riattivati contestualmente i posti letto ordinari. (ANSA).