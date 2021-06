Corsa clandestina cavalli nel Catanese, 3 denunce

(ANSA) - CATANIA, 09 GIU - La Polizia di Stato di Catania ha identificato i responsabili di una corsa clandestina tra due calessi trainati da cavalli che ha avuto luogo alle 6,30 del mattino il 30 maggio scorso nella vicina Camporotondo Etneo e denunciato i due fantini, un 69enne e un 58enne, per maltrattamento animali. Uno di essi, titolare di reddito di cittadinanza, ha detto di aver guadagnato 1.300 euro in nero per 2 minuti e 1/2 di gara. Alla corsa hanno assistito centinaia di persone sia lungo il percorso che a bordo di motocicli a velocità sostenuta e a ridosso dei cavali. Le indagini sono state svolte dagli agenti del (ANSA).