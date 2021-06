Beni Culturali:presto apre Palazzo Trigona a Piazza Armerina

(ANSA) - PALERMO, 09 GIU - Conto alla rovescia per l'apertura del museo di Palazzo Trigona a Piazza Armerina: il Comitato per i biglietti di ingresso ai beni culturali, istituito presso l'assessorato regionale dei Beni Culturali, ha infatti determinato l'istituzione del biglietto d'ingresso. La determinazione del prezzo del biglietto costituisce un determinante passo in avanti verso l'inaugurazione del settecentesco edificio che a breve diventerà nodo centrale e cuore pulsante dell'intera area su cui insiste il patrimonio culturale del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, in provincia di Enna.

Il biglietto d'ingresso a Palazzo Trigona costerà 6 euro, ma sono previsti anche biglietti cumulativi che comprendono la visita degli altri siti del Parco archeologico, in particolare: il biglietto per visitare " Palazzo Trigona" e la "Villa Romana del Casale" costerà 13 euro, mentre il biglietto unico cumulativo per i quattro siti del Parco costerà 16 euro. "Il Governo Musumeci ha mantenuto l'impegno di riqualificare Palazzo Trigona della Floresta, il monumentale edificio che si trova a Piazza Armerina nella centrale piazza del Duomo, rendendolo una struttura museale moderna e centro nevralgico di un Polo di grande valenza culturale nel cuore della Sicilia. Palazzo Trigona, i cui lavori di allestimento sono in fase di ultimazione - sottolinea l'assessore dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Alberto Samonà - aprirà i battenti nell'arco di poche settimane e diventerà un centro nevralgico attraverso cui si avvierà un'azione di valorizzazione coordinata di un territorio che annovera importanti testimonianze storico-archeologiche di grandissimo valore". (ANSA).