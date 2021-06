Banche: nasce Fondazione Sicana, al servizio del territorio

(ANSA) - PALERMO, 09 GIU - Nasce ufficialmente la Fondazione Sicana. Ne ha dato notizia il Presidente della Banca Sicana, Giuseppe Di Forti, nel corso di una cerimonia che si è svolta nel Palazzo delle ex Poste Centrali di Caltanissetta alla presenza del sindaco, Roberto Gambino, della soprintendente ai Beni Culturali ed Ambientali, Daniela Vullo, del vice Sindaco, Grazia Giammusso e di rappresentanti istituzionali.

"Si tratta di un soggetto costituito sotto forma di Fondazione con personalità giuridica riconosciuta dalla Regione Siciliana - ha spiegato Di Forti - che, sebbene emanazione della Banca - socio fondatore e finanziatore - in autonomia curerà l'identità e lo sviluppo del territorio nonché la crescita culturale delle comunità".

"In particolare - ha aggiunto - la Fondazione, che sarà amministrata da un Consiglio composto da sei soci espressione delle principali piazze storiche di insediamento della Banca, è stata fortemente voluta dal Consiglio di Amministrazione di Banca Sicana per realizzare due obiettivi fondamentali: salvaguardare e valorizzare l'importante patrimonio artistico e letterario di cui dispone la Banca (il riferimento è al Luogo della Identità e della Memoria Gino Morici a Caltanissetta e alla Biblioteca navarriana a Sambuca di Sicilia); realizzare e promuovere stabilmente iniziative finalizzate alla crescita morale e culturale dei membri delle comunità in linea con la missione della Banca di Credito Cooperativo in una visione fortemente integrata con il territorio di cui si vuole salvaguardare l'identità".

Per il primo mandato quinquennale la Fondazione sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da Giuseppe Di Forti (Presidente), Antonio Piraino (vice Presidente), Cettina Blando, Luigi Galante e Vincenzo Randazzo (Consiglieri). (ANSA).