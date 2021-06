Animali: lascia cane in auto per ore al sole, denunciato

(ANSA) - AGRIGENTO, 09 GIU - Lascia per circa 3 ore, all'interno dell'autovettura posteggiata sotto il sole, il proprio cane. Una presenza quella dell'animale all'interno dell'abitacolo della macchina - con tanto di finestrini chiusi - che non è passata inosservata, nel centro di Licata (Ag), ad una donna che ha subito chiamato i soccorsi. Il proprietario del cane, un cinquantenne, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento per abbandono di animali. E questo perché, di fatto, secondo l'accusa, ha lasciato l'animale in condizioni incompatibili con la sua natura, che gli hanno provocato sofferenza. E' intervenuto infatti anche un veterinario che ha portato l'animale nel suo studio dove gli ha diagnosticato uno choc termico. L'animale però, per fortuna, se la caverà, mentre il proprietario è stato, appunto, deferito alla Procura dai poliziotti del commissariato di Licata che è coordinato dal vice questore Cesare Castelli. (ANSA).