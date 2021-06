Scuola: da Picasso a Frida Kahlo, l'arte oscura il Covid

(ANSA) - PALERMO, 08 GIU - Quando il dirigente scolastico della scuola elementare 'Sunseri', a Palermo, alla fine della mostra, allestita all'interno dell'istituto, ha chiesto agli alunni della III F - bambini tra 8 e 9 anni - un commento sul viaggio fatto all'interno dell'arte pittorica, la risposta di uno di loro ha commosso tutti: "Nonostante questo periodo difficile del Covid, questo laboratorio ha colorato le nostre giornate". "Sunseri Art" è il progetto che per un anno ha coinvolto diciannove alunni tra attività ludica e scoperta di alcuni dei più grandi pittori dell'arte classica, moderna e contemporanea. Un viaggio che ha permesso ai bambini di conoscere artisti come Monet, Frida Kahlo, Modigliani, Picasso, Van Gogh, Magritte; imparare nuove tecniche, fare un percorso anche storico, appassionarsi nell'apprendere che esistono strumenti alternativi ai colori. A ideare e realizzare l'iniziativa, che ha entusiasmato alunni e alunne, è stata l'insegnante di sostegno, Francesca Cusimano, col pieno sostegno del dirigente scolastico, Nicolò La Rocca. "I bambini sono stati coinvolti emotivamente - racconta l'insegnante - Il percorso li ha portati non solo ad essere osservatori ma anche protagonisti del processo creativo, acquistando fiducia in sé stessi e favorendo l'inclusione". E' proprio l'inclusione è stato l'aspetto pregnante del progetto. "Le barriere dei bambini più in difficoltà sono crollate - racconta Cusimano - Tutti sono stati coinvolti, il clima è stato sempre festoso, sono state ore meravigliose, a volte complicate. I bambini aspettavano con trepidazione queste ore di laboratorio. C'è chi si è legata alla storia di Frida Kahlo, chi ha amato Picasso, chi Haring. Alla fine ogni bambino aveva il suo preferito. E' stato bello, appassionante e a tratti commovente". (ANSA).