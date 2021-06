Archeologia: progetto ricostruzione nave mercantile romana

(ANSA) - MARSALA, 08 GIU - L'idea della ricostruzione di una nave mercantile romana del I-II secolo dopo Cristo, proposta dal professor Francesco Torre, docente di Geoarcheologia dell'Università di Bologna, nonché autore del progetto con il collega Marco Bonino, docente di Architettura navale dello stesso Ateneo, è stata accolta dall'amministrazione comunale di Marsala, che in una nota parla "progetto assai ambizioso" e "importantissimo" per lo sviluppo culturale del territorio provinciale. "Abbiamo accolto con grande piacere - dicono il sindaco Massimo Grillo e l'assessore ai Beni culturali Arturo Galfano - la proposta che il professore Francesco Torre ci ha illustrato. Si tratta di una grande iniziativa per la realizzazione della quale, in partenariato con il Consorzio Universitario di Bologna, cercheremo di attingere a fonti di finanziamento del Ministero dei Beni culturali o in alternativa a quelli europei. L'obiettivo non è solo quello di riprodurre al vero la nave rinvenuta a Marausa, e i cui resti sono adesso conservati al Museo Archeologico di Lilibeo, ma di utilizzarla come natante storico sul percorso marino fra Marsala e Cartagine". "Crediamo - concludono - che proporre ai turisti, oltre che le nostre bellezze storico-paesaggistiche e le nostre bontà enogastronomiche, anche la possibilità di ripercorre un percorso storico da Marsala a Cartagine, ora sobborgo marino di Tunisi, e viceversa, sia qualcosa di unico. Per questo faremo di tutto affinché l'idea progettuale possa divenire presto realtà".

