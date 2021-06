Vaccini: open day over18, 200 in Fiera Palermo

(ANSA) - PALERMO, 07 GIU - "Circa duecento persone si sono presentate alla prima serata di vaccinazioni AstraZeneca in open day alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. La possibilità di venire a vaccinarsi senza prenotazione con AstraZeneca è aperta a tutti coloro che hanno compiuto la maggiore età; si potrà partecipare fino all'8 giugno compreso, esclusivamente nella fascia oraria tra le 19 e le 24. E' quanto si legge in una nota dell'ufficio del commissario Covid di Palermo. "L'iniziativa, voluta dalla Regione, è stata pensata per dare ancora più impulso alla campagna vaccinale degli over 18 - afferma il commissario Renato Costa -. Stiamo riscontrando una buona affluenza soprattutto da parte dei ragazzi: sono i più impazienti di riappropriarsi delle loro vite". Tra i più giovani, Angelo Morana, 19 anni, studente all'istituto Alessandro Volta di Palermo. Si è vaccinato insieme alla sorella Valentina, 28enne, professione commessa. Non avevano trovato altri posti disponibili. "Inizialmente avevo un po' paura perché ho delle allergie - ha detto Angelo -, poi mi sono convinto".

"Venti minuti di attesa, cinque per compilare i moduli e poi ci hanno chiamati subito - racconta Valentina -. Se tutto questo può servirci per tornare pienamente alla libertà, dobbiamo farlo. Bisogna vaccinarci e avere fiducia". Intanto prosegue la campagna "Accanto agli ultimi", lanciata dalla Regione in sinergia con l'ufficio commissario Covid di Palermo, il Comune e le associazioni di quartiere per portare il vaccino nelle periferie di Palermo e raggiungere anche chi è più in difficoltà. Stamattina i medici vaccinatori hanno fatto tappa al quartiere Cep, nei locali dell'associazione culturale San Giovanni Apostolo onlus. Una quarantina i vaccinati nel corso della mattinata. Molti sono anziani soli che non avrebbero avuto nessuno che li accompagnasse ai centri vaccinali; altri non sanno scrivere e non sapevano come compilare i moduli. (ANSA).