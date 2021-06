Corriere con 4 kg marijuana in auto arrestato da Gdf Catania

(ANSA) - CATANIA, 07 GIU - Militari della guardia di finanza del comando provinciale di Catania hanno sequestrato 4 chilogrammi di marijuana e arrestato, per traffico di sostanza stupefacente, il 'corriere', un siracusano di 61 anni, che la trasportava. La droga era sull'auto guidata dall'uomo che era stato fermato per un controllo. Le Fiamme gialle hanno anche sequestrato 1.100 euro in contanti, quattro telefoni cellulari, tre carte prepagate e 13 assegni in bianco. L'arresto, su richiesta della Procura di Catania, è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari. (ANSA).