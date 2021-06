Centenario Sciascia, a Palermo 'Letture Massimo Bordin'

(ANSA) - PALERMO, 07 GIU - Preceduta alle 14.30 dalla cerimonia di commemorazione dello scrittore, con gli interventi di Gianfranco Miccichè, presidente dell'Assemblea regionale siciliana, e di Emma Bonino, senatrice e presidente del Comitato nazionale del centenario sciasciano, venerdì prossimo alle 15.30 si svolgerà a Palermo, a Palazzo dei Normanni, l'ultima delle "Letture Massimo Bordin" per ricordare Leonardo Sciascia a cent'anni dalla nascita.

Alle 20 verrà presentato in anteprima, su iniziativa della Federico II e del presidente della Camera penale di Palermo Fabio Ferrara, con la partecipazione di Pamela Villoresi, il viaggio antologico teatrale "La Sicilia come metafora", prodotto dal Teatro Biondo e dalla Federico II. Leit-motiv del centenario saranno le sei parole chiave indicate nel 1987 dallo scrittore allo studioso francese James Dauphiné come quelle "più cariche di senso" per la sua vita: terra, pane, donne, mistero, giustizia, diritto. A queste s'ispira la pubblicazione "Cento anni di Sciascia in sei parole".

L'appuntamento palermitano conclude il ciclo di incontri in memoria di Massimo Bordin, il compianto giornalista di Radio Radicale. D'intesa con il Centro studi giuridici e sociali "Aldo Marongiu" sono stati coinvolti i maggiori giuristi che hanno affiancato gli specialisti di letteratura italiana. L'ultima "Lettura Massimo Bordin" trae il titolo da un passo del Contesto: "Per come va l'ingranaggio, potrebbero essere tutti innocenti". Nel 2022 è prevista una pubblicazione che raccolga gli Atti di tutte le Letture Bordin, per le cure di Lorenzo Zilletti e Salvatore Scuto. Al termine della "Lettura Bordin" andrà in scena l'anteprima di uno spettacolo teatrale, per la regia di Michele De Martino: "La Sicilia come metafora", omaggio all'intera opera di Sciascia, dando voce al coro dei tanti siciliani che cercano di superare quella "sicilitudine" analizzata da Sciascia anche nella sua accezione negativa: un eccesso di identità astratta, inconcludente, parolaia e selvatica, da ribaltare in positivo.

L'intero evento potrà essere seguito in diretta streaming, tra l'altro, su https://www.youtube.com/user/arswebtv. (ANSA).