Vaccini: Asp Palermo, Lampedusa e Linosa isole 'Covid free'

(ANSA) - PALERMO, 04 GIU - Lampedusa e Linosa si avviano a diventare isole 'Covid free'. L'Asp di Palermo completerà entro il prossimo 14 giugno prossimo la somministrazione delle seconde dosi ai cittadini delle Pelagie. "Finora - spiega una nota dell'azienda sanitaria - sono oltre mille le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, mentre sono, già, in corso le somministrazioni delle seconde dosi per altri 3.400 cittadini".

L'Asp di Palermo ha allestito nei locali del poliambulatorio, di contrada Grecale, 7 punti di anamnesi ed altrettanti di vaccinazione, mentre sono 4 le postazioni per il rilascio delle certificazioni. L'attività, partita ieri pomeriggio ha già consentito di concludere i 'richiami' di 500 cittadini - in prevalenza forze dell'ordine ed operatori scolastici - che avevano ricevuto il siero Astra Zeneca". "L'isola si appresta ad avere un'alta garanzia nei confronti di un eventuale contagio dal covid - sottolinea il direttore generale dell'Asp di Palermo Daniela Faraoni - dal 14 giugno il 75% degli abitanti sarà vaccinato consentendo così di vivere l'estate in condizioni di sicurezza e di affrontare nella doverosa tutela sanitaria anche l'accoglienza dei migranti. L'attività proseguirà fino al completamento delle vaccinazioni anche per i sedicenni che possono adesso aderire alla campagna". Domani due squadre di medici ed infermieri, guidate dal responsabile del poliambulatorio di Lampedusa, Francesco Cascio, saranno a Linosa per completare anche nella più piccola delle Pelagie la somministrazione delle seconde dosi: complessivamente il 90% della popolazione residente sarà immunizzato. Intanto, questa mattina, nei locali del municipio di Lampedusa, il direttore generale dell'Asp Faraoni, ha incontrato il sindaco Totò Martello per "fare il punto della situazione sanitaria e per trovare soluzioni ad alcuni disagi rappresentati dal primo cittadino da risolvere nel più breve tempo possibile". (ANSA).