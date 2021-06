Tra i viali del parco, rassegna culturale in dimora storica

(ANSA) - MESSINA, 04 GIU - In occasione della manifestazione nazionale "Appuntamento in Giardino" 2021 patrocinata dal Mic, Villa Cianciafara -Dimora Storica, a Messina si aprirà ai visitatori per le serate di sabato e domenica 5 e 6 giugno dalle ore 19,30 alle ore 22,30, con visite guidate nei viali del parco. L'evento è coordinato da Amedeo Mallandrino e Milena Romeo. Il percorso sarà arricchito da diverse proiezioni : La Villa: interni ed esterni ( immagini di Mimmo Irrera e commento di Franz Riccobono), Georgica e Bucolica ( fotografie di Filippo Cianciafara, montaggio di Enica Cafiero); Il Giardino ispirato a quelli dei Cutò (fotografie Filippo Cianciafara, montaggio di Giovanni Alibrandi) Giardino fiorito (fotografie di Bernadette Mallandrino ). Sarà possibile visitare la mostra Di padre in figlio. L'eredità culturale dei Mallandrino a Messina fra '700 e '900 curata da Alessandra Cernaro, Ornella Fiandaca e Francesca Passalacqua. Domenica l'evento "Giardino in versi" ore 20 sul rapporto tra Giovanni Pascoli e la natura, con introduzione del professore emerito Università di Messina Nino Ioli, autore del libro "Il mondo biologico in "Myriacae" di Giovanni Pascoli" e letture dell'attore Gianni Di Giacomo.

Partners dell'iniziativa l'associazione Cara beltà Sicilia, Antonello da Messina e la collaborazione tecnologica dell'associazione Arb. (ANSA).