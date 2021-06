Teatro: Franceschini con l'Inda per 'circuito di pietra'

(ANSA) - SIRACUSA, 04 GIU - "Dobbiamo valorizzare l'aspetto internazionale dell'attività della Fondazione Inda. E lavorare sul circuito dei 'teatri di pietra' che solo l'Italia può offrire". Lo ha detto il ministro per i Beni culturali Dario Franceschini intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della 56/a stagione di spettacoli in programma al Teatro Greco di Siracusa dal 3 luglio al 21 agosto per la Fondazione Inda . L'antica cavea ha ottenuto una deroga e potrà ospitare 3 mila spettatori ogni sera.

"Ci sono alcuni teatri utilizzati, altri no, altri da recuperare - ha aggiunto il ministro - ma stiamo scoprendo anche grazie alla pandemia, il valore degli spettacoli all'aperto. A me piacerebbe costruire nuove arene seguendo la tradizione di quelle esistenti. E quando penso ai teatri di pietra penso anche alla Grecia: ho già avuto modo di parlarne con il ministro ai Beni culturali e penso che questo possa essere per l'Inda uno degli sviluppi migliori". (ANSA).