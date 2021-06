Teatro: allo Steri A noi due, ovvero le menzogne della notte

(ANSA) - PALERMO, 04 GIU - Debutta stasera in prima nazionale allo Steri Chiaramonte di Palermo, alle ore 20.30 (con ingresso a partire dalle 20) la nuova produzione del Teatro Biondo di Palermo: A noi due, ovvero Le menzogne della notte di Gesualdo Bufalino, nella messa in scena scritta e diretta da Giulia Randazzo, con Vincenzo Pirrotta, Paolo Briguglia, Mauro Lamantia, Giuseppe Lino, Alessandro Romano. Le scene e i costumi dello spettacolo sono di Giulia Bellé, le musiche originali e il sound design di Alessandro Librio.

"A noi due - che inaugura "Eroica", la stagione estiva del Teatro Biondo - è un'esperienza teatrale "di confine" nella quale lo spettatore è posto al centro di un processo immersivo ispirato al romanzo Le menzogne della notte (1988) di Gesualdo Bufalino, un percorso esperienziale pensato per gli spazi dello Steri Chiaramonte, sede del Rettorato dell'Università degli Studi di Palermo, un viaggio immaginario alla ricerca dell'universo letterario dello scrittore siciliano.

L'ex sede palermitana dell'inquisizione diviene metafora di una biblioteca della memoria, dove lo spettatore è invitato a entrare in contatto con la parte più intima del pensiero di Bufalino. Attraversando le celle dell'ex carcere - tra labirintici riferimenti biografici e bibliografici - affiorano frammenti sospesi tra realtà e finzione, che si condensano e, infine, prendono vita in una riflessione sulla morte, o meglio, sugli istanti che la precedono. Accade, così, che le verità e le menzogne della vita dell'autore si intreccino - per svago o per passione del regista - a quelle di un gruppo di condannati, che trascorre l'ultima notte in un'isola penitenziaria.

L'azione si svolge da un tramonto all'alba successiva. Quattro condannati a morte (Corrado Ingafù, detto il Barone; Saglimbeni, detto il Poeta; Agesilao Degli Incerti, detto il Soldato; Narciso, detto lo Studente) sono accusati di sedizione e attentato alla monarchia.

