Ambiente: iniziata pulizia spiagge sul lungomare a Trapani

(ANSA) - TRAPANI, 04 GIU - Hanno preso il via i lavori di pulizia dalle alghe sulle spiagge a Trapani coordinati dall'assessore Giuseppe La Porta. Le ruspe sono entrate in azione da Piazza Vittorio ed entro 15 giorni ultimeranno le operazioni in tutto il litorale cittadino.Poi saranno eseguiti anche a Marausa, presso la spiaggia nei pressi delle Mura di Tramontana e nella spiaggia libera del Lungomare Dante Alighieri. (ANSA).