Sciopero lavoratori 118 in Sicilia, corteo davanti all'Ars

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Sciopero questa mattina dei lavoratori del 118 indetto dai sindacati Cobas, Fials-Confsal, Fsi-Usae e Confintesa sanità e Mud 118 Sicilia. La manifestazione si è svolta a Palermo in piazza Parlamento davanti all'Ars "per rivendicare diritti negati e indennità mai riconosciute per tutto il personale della società che si occupa del servizio di emergenza sanitaria". La Seus ha comunicato i contingenti minimi e la prefettura ha precettato alcuni lavoratori per garantire il servizio. I sindacati chiedono "l'istituzione di un tavolo per la creazione di un soggetto pubblico regionale che riordini tutto il servizio e con la garanzia dei livelli occupazionali dei dipendenti, inquadrati sotto un profilo pubblico. Le sigle rivendicano il riconoscimento di "indennità di rischio biologico", il nuovo contratto con la Seus e il disegno di legge Areu che è rimasto nei cassetti dell'Ars. A supporto della vertenza sono intervenute anche le sigle nazionali di categoria Faes, Ates e Fites. (ANSA).